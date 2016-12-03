Зариф: Продление США санкций против Ирана станет причиной недоверия мирового сообщества по отношению к Америке

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что продление США санкций станет причиной недоверия мирового сообщества по отношению к США.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, Зариф сказал, что если президент США продлит санкции, они не будут иметь исполнительный эффект, "однако, с точки зрения мирового сообщества, покажут ненадежность правительства США".

По его словам, санкции не скажутся на отношениях других стран с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама подпишет закон о 10-летнем продлении санкций против Ирана, принятый обеими палатами конгресса.