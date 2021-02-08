Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , министр также высказал мнение, что новая администрация США пока не приняла какого-то решения относительно того, что делать в отношении ядерной сделки.

"Им необходимо принять одно решение: либо они хотят продолжить политику Трампа, либо избрать новую. Сами же они говорили, что политика Трампа (в отношении Ирана) потерпела неудачу и что не собираются ей следовать. Если они не намерены продолжать ту политику, то пусть откажутся от нее", - сказал Зариф.

По его словам, Иран хотел бы, чтобы США вернулись в ядерную сделку, и подождет, когда Вашингтон примет решение.

"Рано или поздно американцы будут вынуждены вернуться в СВПД, у них нет лучшего выбора, не будет лучшего соглашения", - добавил министр, исключив возможность пересмотра ядерной сделки и указав, что США стоит поспешить.

Он напомнил, что 21 февраля Иран приостановит выполнение доппротокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках: снизится уровень проводимых инспекций, как и количество инспекторов.

"Нам от этого нет вреда, им же это пойдет во вред. Мы говорили, что возможность к обратному действию есть", - сказал Зариф.

"Конечно, мяч не на нашей половине. Верховный лидер ясно сказал (об этом). Мы, со своей стороны, также говорили, что именно США нарушили Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, подчеркнув, что Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп нарушил его.