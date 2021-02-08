Зариф ответил на заявление Байдена об условии снятия санкций с Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вернул "мяч" выполнения ядерной сделки на половину США.
"Им необходимо принять одно решение: либо они хотят продолжить политику Трампа, либо избрать новую. Сами же они говорили, что политика Трампа (в отношении Ирана) потерпела неудачу и что не собираются ей следовать. Если они не намерены продолжать ту политику, то пусть откажутся от нее", - сказал Зариф.
По его словам, Иран хотел бы, чтобы США вернулись в ядерную сделку, и подождет, когда Вашингтон примет решение.
"Рано или поздно американцы будут вынуждены вернуться в СВПД, у них нет лучшего выбора, не будет лучшего соглашения", - добавил министр, исключив возможность пересмотра ядерной сделки и указав, что США стоит поспешить.
Он напомнил, что 21 февраля Иран приостановит выполнение доппротокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках: снизится уровень проводимых инспекций, как и количество инспекторов.
"Нам от этого нет вреда, им же это пойдет во вред. Мы говорили, что возможность к обратному действию есть", - сказал Зариф.
"Конечно, мяч не на нашей половине. Верховный лидер ясно сказал (об этом). Мы, со своей стороны, также говорили, что именно США нарушили Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он в эфире телеканала IRIB TV2, подчеркнув, что Тегеран продолжал выполнять соглашение в течение года после того, как Дональд Трамп нарушил его.