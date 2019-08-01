Зариф отреагировал на решение США внести его в санкционный список

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединённые Штаты решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

Как передает Report, об этом написал он в своём Twitter.

«Причина, по которой США внесли меня (в санкционный список. — RT), заключается в том, что я являюсь основным представителем Ирана в мире... Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — написал он.

При этом глава иранского МИД отметил, что санкции Вашингтона не окажут негативного влияния ни на него, ни на его семью, так как у него нет собственности или других интересов за пределами своей страны.