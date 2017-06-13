Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов на территории Ирана

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов, обосновавшихся в восточной части Ирана, передает Reportсо ссылкой на Reuters.

"Мы располагаем разведданными, в соответствии с которыми Саудовская Аравия активно занимается поддержкой террористических группировок в восточной части Ирана, в Белуджистане", - заявил иранской дипломат на пресс-конференции в Осло.

Напомним, что 7 июня группа из четырех человек в женской одежде открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей аятоллы Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.