Зариф: Обвинения Израиля в адрес Ирана уже рассматривались МАГАТЭ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Обвинения Израиля в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы были "старыми обвинениями", которые в прошлом рассматривались Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить сделку (СВПД. — ред.). Как удобно. Спланированный выбор времени предполагаемых разведывательных разоблачений от мальчика, который кричит "волки" всего за несколько дней до 12 мая. Но стремительность Трампа к празднованию раскрыла правду", - написал Зариф в своем твиттере.