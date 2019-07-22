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Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"

​Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим террори

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введение санкций США против Тегерана "экономическим терроризмом".

"Терроризм – это использование насилия и запугивания против мирных жителей с политическими целями. Таким образом, США вовлечены в экономический терроризм. Это нельзя назвать "санкциями", так как их ввели не для того, чтобы следить за исполнением закона. На самом деле, они нарушают закон".

Как передаёт Report, об этом написал Зариф на своей странице в Twitter.

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