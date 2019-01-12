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    В Иране назвали будущий саммит по Ближнему Востоку "антииранским цирком"

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал международный саммит по Ближнему Востоку, который пройдет в 13-14 февраля в Польше по инициативе США, "отчаянным антииранским цирком", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Напоминание для принимающей стороны и участников антииранской конференции: те, кто присутствовал на последнем антииранском шоу США, мертвы, опозорены или маргинализированы. И Иран (сейчас - ред.) сильнее, чем никогда. Правительство Польши не может смыть позор: сейчас оно принимает у себя отчаянный антииранский цирк, в то время как Иран спас поляков во Второй мировой войне", - написал Зариф в своем микроблоге в Twitter.

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