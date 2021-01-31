Зариф: Иран готов содействовать диалогу "Талибан" с правительством Афганистана

Тегеран готов содействовать диалогу радикального движения "Талибан" с правительством Афганистана.

Тегеран готов содействовать диалогу радикального движения "Талибан" с правительством Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с представителями талибов, которые прошли в Тегеране.

"В ходе обсуждения министра иностранных дел Ирана и талибов было объявлено о готовности Тегерана способствовать диалогу "Талибана" с правительством и прочими (политическими) группами Афганистана", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД Ирана "положительно высказался об идее формирования инклюзивного правительства с присутствием всех политических групп в Афганистане", "Я надеюсь, что все ваши (талибов) усилия будут направлены на то, чтобы как можно скорее положить конец страданиям и проблемам людей и как можно быстрее завершить войну и достигнуть мира в Афганистане, а также избавиться от оккупантов", - сказал Зариф.