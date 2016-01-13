Зариф и Могерини выпустят итоговое заявление по иранскому ядерному соглашению в конце недели

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава европейской дипломатии Федерика Могерини выпустят совместное итоговое заявление об имплементации соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) 16 или 17 января.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что имплементация соглашения по ИЯП планируется в конце текущей недели.

Аракчи подтвердил, что Иран ожидает от МАГАТЭ публикации заключительного доклада по выполнению ядерного соглашения в пятницу.

День исполнения (Implementation Day) - когда МАГАТЭ подтвердит соблюдение ядерных положений соглашения. В этот день с Ирана снимаются все санкции СБ ООН и часть санкций ЕС и США.