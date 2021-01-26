Зариф и Лавров обсудят в Москве иранскую ядерную сделку и Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, контакты глав внешнеполитических ведомств РФ и Ирана носят регулярный характер.

Их последняя очная встреча состоялась в Москве в сентябре 2020 года. Был также анонсирован визит Зарифа в Москву в ноябре прошлого года, однако он был отложен из-за проведения правительством Ирана заседаний по бюджету, на которых требовалось присутствие в том числе главы МИД.

В этот раз иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.