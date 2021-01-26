О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зариф и Лавров обсудят в Москве иранскую ядерную сделку и Карабах

Зариф и Лавров обсудят в Москве иранскую ядерную сделку и Карабах Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
В регионе
26 января 2021 г. 08:30
Зариф и Лавров обсудят в Москве иранскую ядерную сделку и Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретится со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, контакты глав внешнеполитических ведомств РФ и Ирана носят регулярный характер.

Их последняя очная встреча состоялась в Москве в сентябре 2020 года. Был также анонсирован визит Зарифа в Москву в ноябре прошлого года, однако он был отложен из-за проведения правительством Ирана заседаний по бюджету, на которых требовалось присутствие в том числе главы МИД.

В этот раз иранский министр прибудет в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
19 января 2021 г. 17:48
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
Ведется подготовка к открытию школ 1 февраля
21 января 2021 г. 15:07
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
20 января 2021 г. 08:03
TƏBİB о слухах вокруг вакцинации Ширалиева и Байрамлы
TƏBİB о слухах вокруг вакцинации Ширалиева и Байрамлы
19 января 2021 г. 11:52
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
Обнародован размер затраченных на закупку вакцин от коронавируса средств
19 января 2021 г. 12:19
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде
21 января 2021 г. 15:23
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
Бакинское метро откроется одновременно с вузами
21 января 2021 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi