МИД Ирана: Евротройка "продала" ядерную сделку в обмен на уступки Трампа

Великобритания, Франция и ФРГ "продали остатки" иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий) в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Евротройка" продала остатки СВПД в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа. Так не пойдет, друзья. Вы только дразните его аппетиты... Если вы хотите продать свою честность, вперед. Но не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет", - написал иранский министр на своей странице в Twitter.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Д.Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. Предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки.