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    Зариф: Детали процесса прекращения огня в Сирии пока не согласованы

    Решение сирийского кризиса не может быть военным

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что до настоящего момента детали процесса прекращения огня в Сирии не согласованы.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

    Он добавил, что Иран выступает в поддержку любых мер, которые приведут к прекращению кровопролития в Сирии.

    Зариф во время совместной пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Игором Црнадаком вновь озвучил позицию Ирана, согласно которой решение сирийского кризиса не может быть военным; единственное решение кризиса заключается в диалоге между сторонами конфликта и принятии решения о судьбе Сирии только сирийским народом.

    Глава иранского МИД отметил, что ответственность других государств заключается в облегчении данного диалога, а не в выдвижении условий и определении рамок переговоров.

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