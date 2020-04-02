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Зараженную коронавирусом в Грузии азербайджанку отключили от аппарата ИВЛ

Зараженную коронавирусом в Грузии азербайджанку отключили от аппарата

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В Грузии зараженная коронавирусом 62-летняя азербайджанка - жительница Марнеули отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространил директор Клиники №1 Тбилисского государственного медуниверситета Леван Ратиани.

По его словам, пациентка при поступлении в больницу была размещена в клиническом медотделении: "Врачи оценивали состояние женщины как крайне тяжелое. Сейчас состояние пациентки стабильное, наблюдается положительная динамика. Через несколько часов женщина будет переведена из отделения интенсивной терапии в лечебное отделение".

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