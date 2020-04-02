Зараженную коронавирусом в Грузии азербайджанку отключили от аппарата ИВЛ

В Грузии зараженная коронавирусом 62-летняя азербайджанка - жительница Марнеули отключена от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространил директор Клиники №1 Тбилисского государственного медуниверситета Леван Ратиани.

По его словам, пациентка при поступлении в больницу была размещена в клиническом медотделении: "Врачи оценивали состояние женщины как крайне тяжелое. Сейчас состояние пациентки стабильное, наблюдается положительная динамика. Через несколько часов женщина будет переведена из отделения интенсивной терапии в лечебное отделение".