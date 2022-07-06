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Заработает международный военный трибунал в связи с нападением России на Украину

Заработает международный военный трибунал в связи с нападением России на Украину Специальный международный трибунал, которой будет рассматривать преступления совершенные российским военным и политическим руководством в Украине заработает в этом году.
В регионе
6 июля 2022 г. 16:37
Заработает международный военный трибунал в связи с нападением России на Украину

Специальный международный трибунал, которой будет рассматривать преступления совершенные российским военным и политическим руководством в Украине заработает в этом году.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью Forbes сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

"Международный трибунал будет базироваться в Европе. Изначально планировали, что офис будет в Киеве. Кассационный гражданский суд даже вызвался предоставить для этого помещение, символично, что оно находится напротив посольства РФ", - говорит Смирнов.

Но решение изменили для того, чтобы доверие к этому органу было абсолютным со стороны всех стран мира. "Расположение трибунала на территории потерпевшей от страны может быть воспринято неоднозначно", – говорит Смирнов.

Пока неизвестно количество стран, которые войдут в трибунал.

Европейский парламент своим решением уже признал необходимость создания Специального международного трибунала и призвал оказать техническую и финансовую поддержку для этого.

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Версия на английском языке Int'l tribunal to be established to consider Russia's crimes against Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı beynəlxalq tribunal yaradılır

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