Заработает международный военный трибунал в связи с нападением России на Украину

Специальный международный трибунал, которой будет рассматривать преступления совершенные российским военным и политическим руководством в Украине заработает в этом году.

Специальный международный трибунал, которой будет рассматривать преступления совершенные российским военным и политическим руководством в Украине заработает в этом году.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью Forbes сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов.

"Международный трибунал будет базироваться в Европе. Изначально планировали, что офис будет в Киеве. Кассационный гражданский суд даже вызвался предоставить для этого помещение, символично, что оно находится напротив посольства РФ", - говорит Смирнов.

Но решение изменили для того, чтобы доверие к этому органу было абсолютным со стороны всех стран мира. "Расположение трибунала на территории потерпевшей от страны может быть воспринято неоднозначно", – говорит Смирнов.

Пока неизвестно количество стран, которые войдут в трибунал.

Европейский парламент своим решением уже признал необходимость создания Специального международного трибунала и призвал оказать техническую и финансовую поддержку для этого.