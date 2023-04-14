Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отменили из-за ветра

В пятницу из-за погодных условий был отменен запуск американской компанией SpaceX на орбиту первого турецкого наблюдательного спутника IMECE.

В пятницу из-за погодных условий был отменен запуск американской компанией SpaceX на орбиту первого турецкого наблюдательного спутника IMECE.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий телеканал TRT с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Его отменили из-за сильного ветра за 28 секунд до старта. Изначально спутник планировалось запустить 11 апреля, однако тогда запуск также был отложен из-за погодных условий. Дата и время нового запуска не уточняются.

Выступая в эфире TRT, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что спутник планируется использовать в самых различных сферах. "Благодаря наблюдательному спутнику мы сможем покрывать наши потребности в снимках высокого разрешения из любой точки мира", - сказал он.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, отметил, что возможности спутника планируется активно задействовать для военных нужд. "Турецкая армия является одной из нескольких армий в НАТО, располагающей космическими возможностями. Благодаря использованию спутниковых снимков высокого разрешения она повысит возможности решения задач разведки и боевого управления", - сказал он.