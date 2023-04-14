О нас

Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отменили из-за ветра

Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отменили из-за ветра В пятницу из-за погодных условий был отменен запуск американской компанией SpaceX на орбиту первого турецкого наблюдательного спутника IMECE.
В регионе
14 апреля 2023 г. 12:02
Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отменили из-за ветра

В пятницу из-за погодных условий был отменен запуск американской компанией SpaceX на орбиту первого турецкого наблюдательного спутника IMECE.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий телеканал TRT с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Его отменили из-за сильного ветра за 28 секунд до старта. Изначально спутник планировалось запустить 11 апреля, однако тогда запуск также был отложен из-за погодных условий. Дата и время нового запуска не уточняются.

Выступая в эфире TRT, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что спутник планируется использовать в самых различных сферах. "Благодаря наблюдательному спутнику мы сможем покрывать наши потребности в снимках высокого разрешения из любой точки мира", - сказал он.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, отметил, что возможности спутника планируется активно задействовать для военных нужд. "Турецкая армия является одной из нескольких армий в НАТО, располагающей космическими возможностями. Благодаря использованию спутниковых снимков высокого разрешения она повысит возможности решения задач разведки и боевого управления", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В ходе заседания СМИД СНГ обсудят 11 вопросов по развитию сотрудничества
В ходе заседания СМИД СНГ обсудят 11 вопросов по развитию сотрудничества
14 апреля 2023 г. 09:29
Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны
Украина внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны
14 апреля 2023 г. 04:46
В Эрзуруме депутат ВНСТ попала в ДТП, его состояние оценивается как тяжелое
В Эрзуруме депутат ВНСТ попала в ДТП, его состояние оценивается как тяжелое
14 апреля 2023 г. 03:25
Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года
Данилов: Надо освободить все наши территории до границ 1991 года
14 апреля 2023 г. 02:23
Турция заявила, что не приемлет условие о выводе войск для прямых переговоров с Сирией
Турция заявила, что не приемлет условие о выводе войск для прямых переговоров с Сирией
14 апреля 2023 г. 00:13
Эрдоган: Наша цель - вернуть пострадавшие от землетрясения города к нормальной жизни
Эрдоган: Наша цель - вернуть пострадавшие от землетрясения города к нормальной жизни
13 апреля 2023 г. 20:11
Действующий председатель ОБСЕ и премьер-министр Армении провели переговоры
Действующий председатель ОБСЕ и премьер-министр Армении провели переговоры
13 апреля 2023 г. 17:41
В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо
В Петербурге ученик в школе открыл стрельбу из пистолета, ранены четверо
13 апреля 2023 г. 15:16
Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного
Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного
13 апреля 2023 г. 15:15
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi