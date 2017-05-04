Запуск крылатой ракеты с иранской подлодки провалился

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ВМС Ирана предприняли попытку запуска крылатой ракеты с подводной лодки. Попытка оказалось неудачной, сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox.

Малая подводная лодка класса Yono, находившаяся в районе Ормузского пролива, попыталась осуществить запуск из подводного положения. Неясно, идет ли речь о первой подобной попытке.

Подлодки данного класса выпускаются в КНДР начиная с 1965 года, а их модификация, под названием "Гадир", в Иране – с 2007 года. Водоизмещение подлодки – 120-130 тонн, длина – 22-29 метров.