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Запрещена деятельность USAID в непризнанной Абхазии

Запрещена деятельность USAID в непризнанной Абхазии Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе запрещена в непризнанной Республике Абхазия, а руководитель миссии Джон А. Пеннел высылается из страны.
В регионе
8 декабря 2023 г. 10:13
Запрещена деятельность USAID в непризнанной Абхазии

Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе запрещена в непризнанной Абхазии, а руководитель миссии Джон А. Пеннел высылается из сепаратистского образования.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, запрещаются реализация проектов при финансовой поддержке USAID.

"МИД Абхазии не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, которые также угрожают нацбезопасности. Запрещается финансирование медиа проектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики. МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с МИД Абхазии выделение финансов на инициативы абхазских НПО", - сказано в сообщении так называемого внешнеполитического ведомства сепаратистов.

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Версия на азербайджанском языке USAID-in Qafqaz ofisinin fəaliyyəti qadağan edilib

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