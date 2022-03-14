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Запрещен вывоз из Казахстана наличной инвалюты на сумму более 10 тыс. долларов

Запрещен вывоз из Казахстана наличной инвалюты на сумму более 10 тыс. долларов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов и золотых слитков. Как перед
В регионе
14 марта 2022 г. 17:57
Запрещен вывоз из Казахстана наличной инвалюты на сумму более 10 тыс. долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности, который, в частности, предполагает запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более 10 тыс. долларов и золотых слитков. Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности постановляю запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза", - говорится в документе.

Кроме того, запрет также распространяется на вывоз золотых слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра, выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

Как отметили в пресс-службе Национального банка республики, принятие данных мер обеспечит контроль за чрезмерным вывозом иностранной валюты и сохранность резервов Нацбанка, а также диверсификацию инструментов сбережения.

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