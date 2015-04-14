Заповедник по увеличению популяции иранской лани - РЕПОРТАЖ

Сари. 14 апреля. REPORT.AZ/ С увеличением населения и охватом все новых территорий для строительства городов, дорог и прочих объектов инфраструктуры, зачастую, животным приходится покидать свои естественные места обитания. В результате этого, популяция определенных видов животных начинает уменьшаться.

То же самое произошло с видом иранских ланей. В 1950 году сотрудники по охране окружающей среды ООН внесли это животное в Красную Книгу как вид, находящийся на грани исчезновения, и было принято решение по увеличению популяции. С этой целью в 1963 году был создан национальный парк "Даште Наз" в Мазандаране. Затем немецкие специалисты и сотрудники ООН поймали 6 особей иранской лани в остане Хузестан на юге Ирана. 4 особи были доставлены в этот парк, а 2 особи отправлены в Берлин. С того времени, численность этого вида ланей была увеличена в парке до 450 особей. С увеличением популяции, иранские лани были направлены и в другие национальные парки страны. В настоящее время в парке "Даште Наз" содержится около 40 животных.