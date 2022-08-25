Запорожская АЭС возобновила соединение с украинской сетью - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые в своей истории полностью отключена от сети Украины.

Запорожская АЭС возобновила соединение с воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". При этом все генераторы отключены.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявили в МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас оно снова работает", - говорится в сообщении.

При этом Запорожская АЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая при необходимости может обеспечить резервную электроэнергию.

Украина также сообщила МАГАТЭ, что в результате обрывов ЛЭП 750 кВ два действующих блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии.

Отмечается, что все шесть блоков оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

Кроме того, МАГАТЭ заявляет, что нет никакой информации о прямой причине отключения электроэнергии на ЗАЭС. У шестиреакторной станции обычно есть четыре внешние линии электропередач, но три из них были потеряны ранее из-за обстрелов со стороны РФ.

Организация добавила, что на случай потери внешнего питания ЗАЭС, как и другие атомные электростанции во всем мире, все еще имеются дизель-генераторы для обеспечения резервного питания.

23:17

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) впервые в своей истории полностью отключена от сети Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Согласно информации из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская".

"Таким образом, действия российских военных повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", - отметили в "Энергоатоме".

Пока на объекте работают украинские инженеры, возле электростанции продолжается противостояние между российскими и украинскими войсками. И Украина, и Россия обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.