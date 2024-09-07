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Записка о бомбе на борту севшего в турецком Эрзуруме самолета оказалась ложной

Записка о бомбе на борту севшего в турецком Эрзуруме самолета оказалась ложной Угроза взрыва на борту самолета индийской авиакомпании Vistara, выполнявшего рейс Мумбаи - Франкфурт-на-Майне и экстренно севшего в аэропорту города Эрзурум из-за записки о бомбе, не подтвердилась.
В регионе
7 сентября 2024 г. 02:38
Записка о бомбе на борту севшего в турецком Эрзуруме самолета оказалась ложной

Угроза взрыва на борту самолета индийской авиакомпании Vistara, выполнявшего рейс Мумбаи - Франкфурт-на-Майне и экстренно севшего в аэропорту города Эрзурум из-за записки о бомбе, не подтвердилась.

Как передает Report, об этом заявил губернатор провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи.

"Специалисты-взрывотехники обследовали лайнер. Установлено, что угроза взрыва не подтвердилась. Запрет на полеты в аэропорту снят", - сказал он.

Отметим, что лайнер приземлился в Эрзуруме 6 сентября в связи с тем, что один из пассажиров оставил в туалете салфетку, на которой было написано, что на борту есть бомба. Турецкие власти эвакуировали из самолета 234 пассажира и 13 членов экипажа и вызвали экстренные службы. Были проверены все отсеки самолета и багаж. Все это время аэропорт не принимал и не отправлял рейсы.

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