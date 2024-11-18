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Запасы золота в Кыргызстане могут доходить до 4 тыс. тонн

Запасы золота в Кыргызстане могут доходить до 4 тыс. тонн Запасы золота в Кыргызстане превышают 1 тыс. тонн, но, по оценкам геологов, возможно, их в 4 раза больше.
В регионе
18 ноября 2024 г. 10:18
Запасы золота в Кыргызстане могут доходить до 4 тыс. тонн

Запасы золота в Кыргызстане превышают 1 тыс. тонн, но, по оценкам геологов, возможно, их в 4 раза больше.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора, директор Кыргызской геологической службы Нарынбек Сатыбалдиев.

"Запасы золота, утвержденные госбалансом, составляют чуть больше тысячи тонн. Это значит, что эту тысячу тонн золота можно добыть и переработать. В то же время, по данным геологов, потенциал ресурсов по золоту составляет больше 4 тыс. тонн, то есть в четыре раза больше", - сказал замминистра.

Он отметил, что многие месторождение комплексные, то есть с золотом встречаются сурьма, цинк и т.д.

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