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Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на 50 дней

Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на 50 дней Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул - самый густонаселенный город Турции, в четверг снизился до 18%. Этого объема хватит еще на 50 дней, если не будет осадков.
В регионе
2 ноября 2023 г. 16:28
Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на 50 дней

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул - самый густонаселенный город Турции, в четверг снизился до 18%. Этого объема хватит еще на 50 дней, если не будет осадков.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В Управлении водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщили в четверг, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 18,07% (156,9 млн кубометров из 868 млн). Начиная с апреля, запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.

Город с населением более 16 млн человек ежедневно потребляет порядка 3,1 млн кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду.

Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже семь из десяти, и город по факту снабжается тремя, заполненными максимум на 38%.

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Версия на английском языке Istanbul reservoirs only have water for 50 days

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