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Западные страны выделят Украине военную помощь на сумму более €36 млрд

Западные страны выделят Украине военную помощь на сумму более €36 млрд Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
В регионе
16 сентября 2022 г. 05:17
Западные страны выделят Украине военную помощь на сумму более €36 млрд

Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.

По его информации, США - наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок - Великобритания. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более 1 млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро).

США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Оно будет достигать 44,5 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Qərb ölkələri Ukraynaya 36 milyard avrodan çox hərbi yardım edəcəklər

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