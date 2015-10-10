Западные страны осудили теракт в Анкаре

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Представители глав государств и политических ведомств европейских стран выступили с резким осуждением субботнего террористического акта в Анкаре, где погибли 86 человек.

Report со ссылкой на РИА «Новости» отмечает, что два взрыва произошли утром в субботу перед началом митинга, который был организован профсоюзными и общественными организациями под лозунгами "Труд, мир, демократия" в знак протеста против всплеска насилия из-за турецко-курдского конфликта на юго-востоке страны. Погибли по меньшей мере 30 человек, 126 получили ранения. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что взрывы были устроены террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала под эстакадой, где участники митинга проходили к месту его проведения.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "осуждает чудовищный теракт", произошедший в Анкаре, говорится в заявлении Елисейского дворца.

МИД Греции выразил соболезнования Турции в связи с терактом. "Мы безоговорочно осуждаем повлекший жертвы теракт, произошедший сегодня утром в Анкаре. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям невинных жертв", — говорится в заявлении МИД Греции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил теракт в Анкаре. "Такое ужасное нападение на людей, вышедших на демонстрацию во имя мира, нельзя оправдать", — отметил он в коммюнике. По словам Столтенберга, "все союзники по НАТО едины в борьбе с террористическим бедствием".

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала Турцию сплотиться после террористической атаки.