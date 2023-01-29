Западные разведки утверждают, что удар БПЛА в Иране был успешным

Удар беспилотников в Иране был успешным, на военном объекте в Исфахане произошло по меньшей мере четыре взрыва.

Удар беспилотников в Иране был успешным, на военном объекте в Исфахане произошло по меньшей мере четыре взрыва.

Как передает Report, утверждают источники израильской газеты Jerusalem Post в западном разведсообществе.

Так, атака по Исфахану "имела огромный успех". На объекте, где по версии газеты, "велась разработка передовых вооружений" было четыре взрыва, о чем свидетельствуют записи, размещенные в социальных сетях. "Ущерб выходит далеко за пределы "небольшого повреждения крыши", о котором заявляет исламская республика", - указывает издание.

Газета отмечает, что в прошлом иранские власти в первый момент аналогичным образом отрицали факт нанесения серьезного ущерба своим военным объектам при подобных инцидентах. Лишь по прошествии некоторого времени Тегеран признавал масштаб урона, это происходило, когда в общественном доступе появлялись спутниковые снимки, подтверждавшие результативность ударов и опровергавшие первоначальную официальную версию иранских властей.

Jerusalem Post подчеркивает, что власти Израиля до сих пор хранят молчание и никак не комментируют случившееся. При этом издание считает, что в мире, помимо израильских спецслужб, есть и несколько других организаций, которые, предположительно, располагают возможностями проводить продвинутые и хирургически точные удары, подобные этой операции.