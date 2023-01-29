Западные разведки утверждают, что удар БПЛА в Иране был успешным

Удар беспилотников в Иране был успешным, на военном объекте в Исфахане произошло по меньшей мере четыре взрыва.
Как передает Report, утверждают источники израильской газеты
Так, атака по Исфахану "имела огромный успех". На объекте, где по версии газеты, "велась разработка передовых вооружений" было четыре взрыва, о чем свидетельствуют записи, размещенные в социальных сетях. "Ущерб выходит далеко за пределы "небольшого повреждения крыши", о котором заявляет исламская республика", - указывает издание.
Газета отмечает, что в прошлом иранские власти в первый момент аналогичным образом отрицали факт нанесения серьезного ущерба своим военным объектам при подобных инцидентах. Лишь по прошествии некоторого времени Тегеран признавал масштаб урона, это происходило, когда в общественном доступе появлялись спутниковые снимки, подтверждавшие результативность ударов и опровергавшие первоначальную официальную версию иранских властей.
Jerusalem Post подчеркивает, что власти Израиля до сих пор хранят молчание и никак не комментируют случившееся. При этом издание считает, что в мире, помимо израильских спецслужб, есть и несколько других организаций, которые, предположительно, располагают возможностями проводить продвинутые и хирургически точные удары, подобные этой операции.