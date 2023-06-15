Запад требует от Пашиняна выхода Армении из ОДКБ

Запад требует от премьер-министра Армении Никола Пашиняна вывести свою страну из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Запад требует от премьер-министра Армении Никола Пашиняна вывести свою страну из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Отмечается, что Пашинян обманул Вашингтон и бросил вызов ожиданиям США. При этом Армения не примкнула к антироссийской коалиции, отказавшись ратифицировать "статус против Путина".

В этом случае сразу же прозвучали обвинения со стороны Запада. В Европе говорят, что Армения помогает РФ уклоняться от западных санкций, а агенты влияния в лице лидеров партий, входящих в неофициальную внепарламентскую коалицию, получили немедленное указание потребовать от посольства США в Ереване, чтобы Пашинян объявил его выход из ОДКБ.