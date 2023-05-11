Запад передал Украине более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления

Запад с декабря отправил в Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.

Запад с декабря отправил в Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bllomberg.

Отмечается, что в условиях отсутствия преимущества в воздухе и большей и лучше подготовленной, чем в 2022 году, российской группировки сейчас успех зависит от "координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны", чтобы "более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря", были использованы максимально эффективно.

По данным агентства, численность украинских войск на данный момент составляет около 700 тыс. человек. При этом часть украинских подразделений оснащена западным вооружением, а другая - советским, переданным бывшими странами Варшавского договора.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду зарубежных СМИ заявил о том, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. Поскольку если это случится уже сейчас, то украинская сторона "потеряет много людей".