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Зампреду партии Сержа Саргсяна предъявлено обвинение

Зампреду партии Сержа Саргсяна предъявлено обвинение Заместителю председателя Республиканской партии Армении (РПА) предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
В регионе
16 ноября 2022 г. 22:43
Зампреду партии Сержа Саргсяна предъявлено обвинение

Заместителю председателя Республиканской партии Армении (РПА) предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, об этом адвокат Тигран Атанесян заявил журналистам перед зданием Следственного Комитета.

"(Армену) Ашотяну предъявлено обвинение по очень неожиданным статьям УК – злоупотребление должностным положением, что привело к тяжким последствиям, и отмывание денег", – сказал Атанесян.

Отметим, что дело связано с приобретением медицинским университетом недвижимого имущества. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Напомним, что председателем партии является Серж Саргсян.

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Версия на азербайджанском языке Serj Sarqsyanın müavini bir sıra cinayətlərdə ittiham olunur

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