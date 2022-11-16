Зампреду партии Сержа Саргсяна предъявлено обвинение

Заместителю председателя Республиканской партии Армении (РПА) предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Заместителю председателя Республиканской партии Армении (РПА) предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, об этом адвокат Тигран Атанесян заявил журналистам перед зданием Следственного Комитета.

"(Армену) Ашотяну предъявлено обвинение по очень неожиданным статьям УК – злоупотребление должностным положением, что привело к тяжким последствиям, и отмывание денег", – сказал Атанесян.

Отметим, что дело связано с приобретением медицинским университетом недвижимого имущества. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Напомним, что председателем партии является Серж Саргсян.