Зампреду партии Сержа Саргсяна предъявлено обвинение

Заместителю председателя Республиканской партии Армении (РПА) предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
"(Армену) Ашотяну предъявлено обвинение по очень неожиданным статьям УК – злоупотребление должностным положением, что привело к тяжким последствиям, и отмывание денег", – сказал Атанесян.
Отметим, что дело связано с приобретением медицинским университетом недвижимого имущества. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Напомним, что председателем партии является Серж Саргсян.