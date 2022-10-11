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Зампредседателя КНР приедет в Астану для участия в работе саммита СВМДА

Зампредседателя КНР приедет в Астану для участия в работе саммита СВМДА Заместитель председателя КНР Ван Цишань примет участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 13 октября в Астане.
В регионе
11 октября 2022 г. 15:10
Зампредседателя КНР приедет в Астану для участия в работе саммита СВМДА

Заместитель председателя КНР Ван Цишань примет участие в саммите стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 13 октября в Астане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщал, что 11 президентов стран СВМДА будут участвовать в VI саммите организации, который запланирован на 13 октября в Астане. По его словам, на уровне глав государств будут представлены Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан, при этом в общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.

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Версия на английском языке Chinese VP arrives in Astana to attend CICA summit

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