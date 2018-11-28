Зампред Республиканской партии Армении вызван на допрос

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян вызван в следственное управление Еревана.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом А.Ашотян сообщил на своей странице в Facebook.

"В настоящее время я нахожусь в следственном управлении Еревана, пока еще в качестве свидетеля по абсурдному делу, которое тянется вот уже несколько месяцев", - написал зампред партии, добавив, что в последний раз на допрос его вызывали около двух месяцев назад.

А.Ашотян указал, что сообщит о деталях допроса позже. Вместе с тем, он собирается прокомментировать вопрос о подобных действиях правоохранителей в период предвыборной кампании.

"А также затрону вопрос о том, что значит отрезать от краткосрочной предвыборной кампании человека, ответственного за агитацию РПА, и одного из основных критиков действующего режима", - подчеркнул зампред.