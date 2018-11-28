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    Зампред Республиканской партии Армении вызван на допрос

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян вызван в следственное управление Еревана.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом А.Ашотян сообщил на своей странице в Facebook.

    "В настоящее время я нахожусь в следственном управлении Еревана, пока еще в качестве свидетеля по абсурдному делу, которое тянется вот уже несколько месяцев", - написал зампред партии, добавив, что в последний раз на допрос его вызывали около двух месяцев назад.

    А.Ашотян указал, что сообщит о деталях допроса позже. Вместе с тем, он собирается прокомментировать вопрос о подобных действиях правоохранителей в период предвыборной кампании.

    "А также затрону вопрос о том, что значит отрезать от краткосрочной предвыборной кампании человека, ответственного за агитацию РПА, и одного из основных критиков действующего режима", - подчеркнул зампред.

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