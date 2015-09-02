Зампред правительства Дагестана: Азербайджан внесет большой вклад в 2000-летний юбилей Дербента

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан внесет большой вклад в 2000-летний юбилей города Дербент.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампред правительства Дагестана Анатолий Карибов.

По его словам, значительные суммы потрачены и еще будут выделены азербайджанской стороной на реконструкцию нескольких объектов. "В первую очередь это улица Гейдара Алиева, затем парк Низами Гянджяви, а также школа-интернат на улице Алиева. Сейчас решается вопрос о реконструкции или строительстве нового азербайджанского театра в Дербенте — копии того, который уже построен в Азербайджане. Предположительно до 2018 года будет построено новое здание театра".

Он также сказал, что во время празднования 2000-летия Дербента ожидается участие многочисленных гостей из разных стран мира, включая официальных лиц Азербайджана.