Зампред парламента Китая посетит инаугурацию Эрдогана

Заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Дин Чжунли будет присутствовать на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

По приглашению турецкого правительства специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина и заместитель председателя ПК ВСНП Дин Чжунли отправится в Турцию для участия в церемонии президентской инаугурации Эрдогана, которая пройдет в Анкаре", - сказала она.