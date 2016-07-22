Зампред Комитета Госдумы России: Альянс Россия-Турция-Иран выгоден и Азербайджану - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 22 июля. REPORT.AZ/ Интервью Report с заместителем Комитета Госдумы России по международным делам Леонидом Калашниковым.

- Леонид Иванович, как вы оцениваете нормализацию отношений с Турцией? Повлияла ли на это попытка военного переворота в Турции?

- Я за то, чтобы дружить с Турцией. Это страна, с которой в последнее столетие нас связывают нормальные отношения. Улеглись территориальные споры, и пришло понимание того, что друг без друга нам трудно будет отстаивать экономические интересы. У нас был момент, когда отношения между странами, мягко говоря, испортились. Но турецкая сторона признала свою ошибку, и мы будем дальше дружить и укреплять наши отношения. Сейчас выясняется еще и то, что летчики, которые сбивали российский бомбардировщик, делали это намерено по указке недоброжелателей. Сегодня наши позиции опять сближаются. Это нормальный процесс, по которому нам надо идти. Но не хотелось бы, чтоб россияне прямо сейчас ехали отдыхать в Турцию из-за угрозы их жизням. Тем более, что Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения.

- А как, по-вашему, Запад отреагирует на выход Турции из орбиты ее влияния?

- Много нелестных разговоров на Западе. Да, наверное, кому-то на Западе не нравится, что Россия начинает прорывать блокаду. С другой стороны, Турция разочаровалась в Западе - ее там, по сути, обманули.

Конечно, Эрдоган не глуп, он видит, что без России в противостоянии с Западом у него нет шансов. А если рука протянута, то ее надо пожать и двигаться дальше.

- Но уже прозвучали угрозы исключить Турцию из НАТО. Что в таком случае станет с военной базой в Инджирлике?

- Не думаю, что исключат, скорее турки сами сбегут из НАТО, как в свое время Франция. Ничего тут трагичного нет. Что же касается американской базы в Инджирлике, то у американцев итак достаточно баз в Средиземном море. Другое дело, что на этой базе есть до 100 ядерных боеголовок, оставшихся в наследие от холодной войны. Они могут представлять опасность для всего региона. Ведь военные, устроившие мятеж, были и в Инджирлике. А что, если под шумок кто-нибудь воспользовался этим фактором?! Тогда вероятные последствия даже трудно вычислить. Такое ядерное оружие для Турции не гарант безопасности, а угроза.

- Аналитики предупреждают о возможности создания альянса Россия-Турция-Иран. Насколько реально возникновение такого союза?

- Альянс Москва-Анкара-Тегеран возможен пока только на основании двухсторонних договоров. Если удастся преодолеть противоречия, в первую очередь по сирийскому вопросу, то думаю, что это вполне реально. Для России это вообще очень выгодно, потому что тогда мы получаем прямой доступ и к Средиземному морю, и к Персидскому заливу. А вот для Запада это будет катастрофа: помимо всего прочего рушится весь их южный фланг изоляции России.

- А какая роль при таком раскладе сил отводится Азербайджану?

- Азербайджан тоже получит много преференций от такого альянса. Эта страна исторически и ментально нам гораздо ближе, чем любая Турция или Иран. У Азербайджана есть общие сухопутные границы, как с Турцией, так и с Ираном, что создает хорошие условия для транзита грузов. Учитывая еще и общность турецкого этноса, такое развитие событий только на руку и Азербайджану, и России. А что касается экономических вопросов, то тут как-нибудь да договоримся. Когда есть дружба, то договориться всегда проще.