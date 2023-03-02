Замначальника Генштаба ВСУ: ПВО сбивает 80% российских ракет

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.
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По его словам, показатель сбитых российских ракет значительно увеличился, достигнув 80 процентов.
"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил он.
С.Наев добавил, что противник меняет тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.