Замначальника Генштаба ВСУ: ПВО сбивает 80% российских ракет

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.

Как передает Report , об этом заявил заместитель начальника Генштаба, командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, показатель сбитых российских ракет значительно увеличился, достигнув 80 процентов.

"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил он.

С.Наев добавил, что противник меняет тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.