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Замначальника Генштаба ВСУ: ПВО сбивает 80% российских ракет

Замначальника Генштаба ВСУ: ПВО сбивает 80% российских ракет Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.
В регионе
2 марта 2023 г. 02:39
Замначальника Генштаба ВСУ: ПВО сбивает 80% российских ракет

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80% российских ракет.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника Генштаба, командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, показатель сбитых российских ракет значительно увеличился, достигнув 80 процентов.

"Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - отметил он.

С.Наев добавил, что противник меняет тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому ВСУ анализируют каждую атаку врага и принимают соответствующие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna HHM Rusiyanın atdığı raketlərin 80 %-ni zərərsizləşdirir

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