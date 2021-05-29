О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замначальника Генштаба ВС Армении собирается покинуть пост

Замначальника Генштаба ВС Армении собирается покинуть пост Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степан Галстян собирается оставить пост.
В регионе
29 мая 2021 г. 13:42
Замначальника Генштаба ВС Армении собирается покинуть пост

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степан Галстян собирается оставить пост.

Как передает Report, об этом сообщают армянские CМИ.

Отмечается, что он намеревался уйти вместе с бывшим начальником Генштаба Оником Гаспаряном, однако власти пытались разными обещаниями удержать Галстяна. Теперь же он окончательно решил оставить пост.

"Причина почти всех увольнений в разных ведомствах кроется в поведении и заявлениях и.о. премьера Никола Пашиняна по вопросам границы и отношений с Азербайджаном", - пишет армянская газета "Жоговурд".

Сообщается, что ожидаются массовые отставки в министерстве иностранных дел, Минобороне и Службе национальной безопасности Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistanda baş qərargah rəisinin müavini istefa verəcək

Самое читаемое

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Массовая драка в Тбилиси, погиб азербайджанец
Массовая драка в Тбилиси, погиб азербайджанец
23 мая 2021 г. 13:02
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
25 мая 2021 г. 12:50
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
25 мая 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi