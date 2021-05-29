Замначальника Генштаба ВС Армении собирается покинуть пост

Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степан Галстян собирается оставить пост.
Как передает Report, об этом сообщают армянские CМИ.
Отмечается, что он намеревался уйти вместе с бывшим начальником Генштаба Оником Гаспаряном, однако власти пытались разными обещаниями удержать Галстяна. Теперь же он окончательно решил оставить пост.
"Причина почти всех увольнений в разных ведомствах кроется в поведении и заявлениях и.о. премьера Никола Пашиняна по вопросам границы и отношений с Азербайджаном", - пишет армянская газета "Жоговурд".
Сообщается, что ожидаются массовые отставки в министерстве иностранных дел, Минобороне и Службе национальной безопасности Армении.