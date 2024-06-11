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Замначальника Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Замначальника Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.
В регионе
11 июня 2024 г. 21:35
Замначальника Генштаба ВС Армении принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян по видеосвязи принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армянского Минобороны.

"В своем выступлении генерал-майор Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армении и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что целью встречи было обсуждение актуальных международных и региональных вопросов, а также вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Baş Qərargah rəisinin müavini NATO Hərbi Komitəsinin iclasında iştirak edib

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