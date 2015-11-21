Замначальника полиции Еревана эмигрировал в США

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель начальника полиции Еревана по оперативной линии Артур Меграбян эмигрировал в США.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Согласно информации, на днях он выиграл грин-карту. Отмечается, что начальник полиции Армении Владимир Гаспарян уволил Меграбяна с занимаемой должности по собственному желанию и отправил в кадровый резерв.

Армянские СМИ пишут, что Артур Меграбян считался одним из лучших прислужников властей.