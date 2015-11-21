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    Замначальника полиции Еревана эмигрировал в США

    Местная пресса пишет, что Артур Меграбян считался одним из лучших прислужников властей

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель начальника полиции Еревана по оперативной линии Артур Меграбян эмигрировал в США. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ. 

    Согласно информации, на днях он выиграл грин-карту. Отмечается, что начальник полиции Армении Владимир Гаспарян уволил Меграбяна с занимаемой должности по собственному желанию и отправил в кадровый резерв.

    Армянские СМИ пишут, что Артур Меграбян считался одним из лучших прислужников властей.

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