Замминистра юстиции: Около 20% убийств в Армении - результат семейного насилия

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Армении правоохранительные органы ежедневно получают в среднем два тревожных сигнала о семейном насилии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил заместитель министра юстиции Виген Кочарян сегодня в парламенте.

"17% убийств - результат насилия в семье, а 47% насилия в отношении несовершеннолетних происходят в семьях", - заявил В.Кочарян.

По его словам, государственные органы вынуждены обращаться к НПО для того, чтобы они помогли жертвам насилия.

"Это не может быть нормальным, государство должно принять меры для решения этой проблемы", - указал заместитель министра.