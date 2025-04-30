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Замминистра: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана в будущем может стать примером для Украины

Замминистра: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана в будущем может стать примером для Украины Восстановление освобожденных территорий Азербайджана в будущем может стать примером для Украины.
В регионе
30 апреля 2025 г. 16:14
Замминистра: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана в будущем может стать примером для Украины

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана в будущем может стать примером для Украины.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Он искренне поздравил всех азербайджанцев с восстановлением территориальной целостности страны, назвав это величайшим достижением, праздником для азербайджанского народа и примером для Украины.

Представитель МИД Украины также подчеркнул развитие отношений с Азербайджаном, высоко оценил его поддержку и гуманитарную помощь украинскому народу.

"Недавно я совершил рабочий визит в Азербайджан. Мы провели консультации в министерствах иностранных дел, экономики, энергетики, а также в Государственной нефтяной компании. Обсудили различные проекты. Мы высоко оцениваем оказанную Азербайджаном помощь -особенно в восстановлении энергетических объектов, разрушенной инфраструктуры Украины, в реабилитации детей. Это значительная поддержка. В настоящее время одна из групп находится здесь. Мы искренне благодарны за все это", - сказал он.

Мищенко добавил, что "все это делается по личному поручению президента Ильхама Алиева. Для нас это предмет гордости: президент высоко ценит стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpası Ukrayna üçün gələcəkdə örnək ola bilər

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