Замминистра: В настоящее время в Кахраманмараше нет эпидемии

"В настоящее время в Кахраманмараше эпидемий нет, не наблюдается распространения инфекционных заболеваний".

"В настоящее время в Кахраманмараше эпидемий нет, не наблюдается распространения инфекционных заболеваний".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай.

По его словам, в районах, где произошло землетрясение, принимаются необходимые меры: "В настоящее время работы в этом районе продолжаются. Мы надеемся, что инфекционных заболеваний не будет. Мы сделаем все, что в наших силах".

"Мы очень рады, что наши братья находятся в Кахраманмараше. Единство и равенство, которые вы проявляете рядом с нами в эти трудные времена, очень важны для нас. Мы - братья, вместе мы сильны", - сказал Т. Толунай.