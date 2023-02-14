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Замминистра: В настоящее время в Кахраманмараше нет эпидемии

Замминистра: В настоящее время в Кахраманмараше нет эпидемии "В настоящее время в Кахраманмараше эпидемий нет, не наблюдается распространения инфекционных заболеваний".
В регионе
14 февраля 2023 г. 14:51
Замминистра: В настоящее время в Кахраманмараше нет эпидемии

"В настоящее время в Кахраманмараше эпидемий нет, не наблюдается распространения инфекционных заболеваний".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Турции Толга Толунай.

По его словам, в районах, где произошло землетрясение, принимаются необходимые меры: "В настоящее время работы в этом районе продолжаются. Мы надеемся, что инфекционных заболеваний не будет. Мы сделаем все, что в наших силах".

"Мы очень рады, что наши братья находятся в Кахраманмараше. Единство и равенство, которые вы проявляете рядом с нами в эти трудные времена, очень важны для нас. Мы - братья, вместе мы сильны", - сказал Т. Толунай.

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Версия на английском языке No epidemiological and infectious disease recorded in Kahramanmaras, says deputy minister 
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Hazırda Kahramanmaraşda epidemiloji və yoluxucu xəstəlik yoxdur"

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