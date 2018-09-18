Замминистра: В Грузии полностью защищаются права нацменьшинств

Тбилиси. 18 сентября. REPORT.AZ/ "В Грузии полностью защищаются права проживающих здесь нацменьшинств".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа сказал после встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

Замминистра отметил, что Грузия долгие годы сотрудничает с офисом комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств: "При поддержке ОБСЕ в Грузии реализуется ряд проектов, и эти проекты содействуют полной интеграции нацменьшинств в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь страны".

В рамках визита в Тбилиси Л.Заньер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и другими официальными лицами. Также планируются встречи Верховного комиссара с омбудсменом Нино Ломджария и представителями нацменьшинств.