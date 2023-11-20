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Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Турции является примером для многих стран

Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Турции является примером для многих стран Сотрудничество между всеми структурами Азербайджана и Турции активно развивается.
В регионе
20 ноября 2023 г. 13:08
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Турции является примером для многих стран

Сотрудничество между всеми структурами Азербайджана и Турции активно развивается.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турции Леман Енигюн сказала на конференции Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Сотрудничество между двумя странами является примером для многих стран, в первую очередь для стран-членов Организации тюркских государств. Мы разработали стратегический план, чтобы женщины могли в полной мере воспользоваться всеми правами и возможностями. Также мы поставили цели по повышению уровня образования женщин. Кроме того, были внесены важные законодательные изменения для устранения препятствий в жизни женщин в сфере занятости", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı bir çox ölkəyə nümunədir"

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