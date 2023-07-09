О нас

Замминистра: Около 3000 граждан Узбекистана за рубежом уже проголосвало 

Замминистра: Около 3000 граждан Узбекистана за рубежом уже проголосвало  В Узбекистане в качестве наблюдателя за досрочными президентскими выборами находятся более 800 иностранных представителей из 47 стран.
В регионе
9 июля 2023 г. 10:38
Замминистра: Около 3000 граждан Узбекистана за рубежом уже проголосвало 

В Узбекистане в качестве наблюдателя за досрочными президентскими выборами находятся более 800 иностранных представителей из 47 стран.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромджон Джорабоевич Алоев на пресс-конференции о процессе голосования на досрочных президентских выборов в избирательных участках за границей.

Он добавил, что граждане Узбекистана, живущие или находящиеся за рубежом, имеют право проголосовать в 56 избирательных участков, созданных при посольствах и консульских учреждений Узбекистана в 39 государствах по всему миру.

"С этой целью были проведены необходимые меры и проделана огромная работа для организации избирательных участков за рубежом, для того чтобы наши граждане смогли принять участие в выборах президента", - сказала замминистра, добавив, что в 45 странах были организованы досрочные выборы, более 600 мероприятий до проведения выборов было организовано для предоставления полной информации представителям местных СМИ.

По его словам, около 3 000 граждан Узбекистана уже проголосовало в 24 странах, в остальных голосование еще не началось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı nazir müavini: "Xaricdəki 3 minə yaxın vətəndaşımız artıq səs verib"

Другие новости из категории

Международные наблюдатели следят за ходом президентских выборов в Узбекистане
ФотоМеждународные наблюдатели следят за ходом президентских выборов в Узбекистане
9 июля 2023 г. 11:01
Тяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека
ФотоТяжелое ДТП в Турции, погибли 4 человека
9 июля 2023 г. 10:03
Резников: Украина получит противоминные корабли от Нидерландов
Резников: Украина получит противоминные корабли от Нидерландов
9 июля 2023 г. 08:59
ISW: Россия не достигла ни одной поставленной цели за 500 дней войны в Украине
ISW: Россия не достигла ни одной поставленной цели за 500 дней войны в Украине
9 июля 2023 г. 08:01
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента
9 июля 2023 г. 07:25
В Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек
В Москве автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 12 человек
9 июля 2023 г. 03:38
Возвращенный из Турции командир Азова намерен вернуться на фронт
Возвращенный из Турции командир "Азова" намерен вернуться на фронт
9 июля 2023 г. 03:24
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии Украины
9 июля 2023 г. 00:39
Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры
Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры
8 июля 2023 г. 23:58
Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию в Украине
8 июля 2023 г. 22:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi