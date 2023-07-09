Замминистра: Около 3000 граждан Узбекистана за рубежом уже проголосвало

В Узбекистане в качестве наблюдателя за досрочными президентскими выборами находятся более 800 иностранных представителей из 47 стран.

В Узбекистане в качестве наблюдателя за досрочными президентскими выборами находятся более 800 иностранных представителей из 47 стран.

Как передает командированный в Ташкент корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромджон Джорабоевич Алоев на пресс-конференции о процессе голосования на досрочных президентских выборов в избирательных участках за границей.

Он добавил, что граждане Узбекистана, живущие или находящиеся за рубежом, имеют право проголосовать в 56 избирательных участков, созданных при посольствах и консульских учреждений Узбекистана в 39 государствах по всему миру.

"С этой целью были проведены необходимые меры и проделана огромная работа для организации избирательных участков за рубежом, для того чтобы наши граждане смогли принять участие в выборах президента", - сказала замминистра, добавив, что в 45 странах были организованы досрочные выборы, более 600 мероприятий до проведения выборов было организовано для предоставления полной информации представителям местных СМИ.

По его словам, около 3 000 граждан Узбекистана уже проголосовало в 24 странах, в остальных голосование еще не началось.