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Замминистра обороны: ВСУ освободили 7 кв. км на Бахмутском направлении

Замминистра обороны: ВСУ освободили 7 кв. км на Бахмутском направлении За неделю ВС Украины удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а ВС РФ с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за речку Оскол.
В регионе
17 июля 2023 г. 11:28
Замминистра обороны: ВСУ освободили 7 кв. км на Бахмутском направлении

За неделю ВС Украины удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а ВС РФ с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за речку Оскол.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анны Маляр.

По словам Маляр, на Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв. км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Ukraine liberated 7 square meters in Bakhmut 
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Ukrayna ordusu Baxmut istiqamətində 7 kv. km ərazini azad edib"

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