Череватый: ВСУ продвигаются в районе Бахмута ежесуточно до 2 километров

ВСУ держат небольшой плацдарм в самом Бахмуте Донецкой области, где идут ожесточенные бои. Украинским силам обороны удалось продвинуться по флангам.

ВСУ держат небольшой плацдарм в самом Бахмуте Донецкой области, где идут ожесточенные бои. Украинским силам обороны удалось продвинуться по флангам.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый.

"У нас там нет преимущества ни в численности личного состава, ни в технике. Но где есть возможность, где благодаря своей собранности, правильному тактическому построению, использованию комбинированного западного и советского оружия, мы проводим контратаки и двигаемся", – констатировал он.

По данным Череватого, в течение недели ВСУ удалось продвинуться от 150 до 2 километров в сутки.

"За последние сутки (22 мая) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить удары по группировке врага в Бахмуте", - констатировал он.

Череватый подтвердил, что в Бахмуте ВСУ держат ряд зданий, также у них в распоряжении имеются фортификационные сооружения, окопы, опорные пункты, в том числе и в юго-западной части города.

При этом он отказался называть территорию в процентах, которую ВСУ контролируют в Бахмуте, но признал, что речь идет именно о районе "Самолета".

"Подробно сказать не могу. Это небольшой плацдарм, который мы удерживаем для недопущения полного взятия россиянами города. И туда есть возможность доставлять боеприпасы и все необходимое для обороны", - сказал Череватый.

13.01

В Бахмуте (Донецкая область) ВС России снизили темпы наступательных действий. В то же время ВСУ продвигаются на южном и северном направлениях от города.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр во время телемарафона.

"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолета", - рассказала она.

По ее словам, за сутки активность наступательных действий противника на Бахмутском направлении несколько снизилась.

"Вместе с тем количество обстрелов стабильно высоко. В городе Бахмут бои уменьшились, противник продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - добавила она.

Что касается пригорода, то там продолжаются бои, ВС РФ пытаются занять выгодные позиции, но это им не удается: "На определенных участках противник в обороне. Несет большие потери", - констатировала Маляр.