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Замминистра обороны Украины: Сохраняется вероятность нового наступления на Киев

Замминистра обороны Украины: Сохраняется вероятность нового наступления на Киев Сохраняется вероятность нового наступления на Киев, эта угроза будет существовать всегда.
В регионе
26 мая 2022 г. 17:22
Замминистра обороны Украины: Сохраняется вероятность нового наступления на Киев

Сохраняется вероятность нового наступления на Киев, эта угроза будет существовать всегда.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, отвечая на вопрос относительно скопления российских войск возле Черниговской области, и "не грозит ли это новым наступлением на Киев".

"Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть - это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что это теперь будет всегда, эта угроза", - подчеркнула Маляр.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Kiyevə yeni hücum gözlənilir"

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