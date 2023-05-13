Замминистра обороны Украины: Наши войска постепенно продвигаются

"Наши войска постепенно продвигаются".

"Наши войска постепенно продвигаются".

Как передает Report, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, рассказывая о ситуации в Бахмуте

По ее словам, украинские войска продолжают продвижение в пригородах Бахмута, где недавно ВСУ перешли в контрнаступление и вернули контроль над несколькими километрами территории.

Маляр написала в своем телеграм-канале, что "на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично". "По двум направлениям в пригородах Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия, - говорит замминистра. – Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен".

Она добавила, что в самом Бахмуте "ситуация более сложная", но "врагу не удается взять город под контроль"