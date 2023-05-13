О нас

Замминистра обороны Украины: Наши войска постепенно продвигаются

Замминистра обороны Украины: Наши войска постепенно продвигаются "Наши войска постепенно продвигаются".
В регионе
13 мая 2023 г. 21:42
Замминистра обороны Украины: Наши войска постепенно продвигаются

"Наши войска постепенно продвигаются".

Как передает Report, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, рассказывая о ситуации в Бахмуте

По ее словам, украинские войска продолжают продвижение в пригородах Бахмута, где недавно ВСУ перешли в контрнаступление и вернули контроль над несколькими километрами территории.

Маляр написала в своем телеграм-канале, что "на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично". "По двум направлениям в пригородах Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Конкретных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия, - говорит замминистра. – Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен".

Она добавила, что в самом Бахмуте "ситуация более сложная", но "врагу не удается взять город под контроль"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna müdafiə nazirinin müavini: “Qoşunlarımız tədricən irəliləyir”

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi