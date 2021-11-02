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Замминистра обороны Армении пообещал, что военнослужащие не останутся в палатках

Замминистра обороны Армении пообещал, что военнослужащие не останутся в палатках "Я не могу ответить на этот вопрос, потому что некомпетентен", - в беседе с журналистами в Нацсобрании заявил замминистра обороны Армении Карен Брутян в ответ на вопрос о том, какова на сегодняшний день ситуация на границах страны.
В регионе
2 ноября 2021 г. 07:13
Замминистра обороны Армении пообещал, что военнослужащие не останутся в палатках

"Я не могу ответить на этот вопрос, потому что некомпетентен", - в беседе с журналистами в Нацсобрании заявил замминистра обороны Армении Карен Брутян в ответ на вопрос о том, какова на сегодняшний день ситуация на границах страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в связи с утверждением, что много говорится о проблемах с инфраструктурами, что там палатки и так далее, замминистра сказал: "Ни один военнослужащий не останется в палатках, все будут обеспечены надлежащими условиями. Мы интенсивно работаем, чтобы проблем не было".

Он отметил также, что стремятся к эффективному управлению финансами в Министерстве обороны.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müdafiə nazirinin müavini hərbçilərin çadırlarda qalmayacağını vəd verib

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