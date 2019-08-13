​Замминистра обороны России побывал на 102-й военной базе в Армении

Делегация министерства обороны России во главе с замминистра Андреем Картаполовым посетила 102-ю военную базу, дислоцированную в Гюмри в Армении. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

Отмечается, что в Гюмрийском военном гарнизоне делегацию встретил командный состав российского военного соединения, представители генконсульства России в Гюмри, Российского центра науки и культуры и администрации Ширакской области.

Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов рассказал заместителю министра обороны историю создания соединения, ознакомил с ее структурой, деятельностью, современной военной техникой.

Помимо этого, в торжественной обстановке замминистра вручил отличившимся офицерам соединения, в том числе и заместителю командира военной базы по военно-политической работе Александру Шувалову, ведомственные медали за достижения в военно-политической работе.

Отметим, что в Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.